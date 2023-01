Werder Bremen celebra. | Fuente: EFE

Aunque no jugó este segundo encuentro, Claudio Pizarro puede retirarse tranquilo. Werder Bremen, equipo que le abrió las puertas del fútbol alemán hace 21 años, se queda en Primera. Los 'Lagartos' seguirán jugando la próxima temporada en la Bundesliga tras empatar 2-2 con el Heidenheim en el Voith Arena.

El empate del Werder Bremen fue suficiente para que el histórico club permanezca en la élite del fútbol alemán. Los goles de visita valía doble.

Al contrario que el partido de ida, disputado el pasado jueves y que acabó sin goles, el encuentro de vuelta tuvo goles y emoción, sobre todo en los minutos finales.

EWerder Bremen se puso rápidamente en ventaja con un afortunado gol, en una acción en la que el veterano defensor del Heidenheim Norman Theuerkauf envió la pelota al fondo de su propia portería (3).

La permanencia parecía al alcance del Werder Bremen hasta que a falta de cinco minutos para el final, Tim Kleindienst empató para el modesto Heidenheim, club fundado en 1846, pero a pesar de su larga historia nunca ha jugado en la máxima categoría del fútbol germano.

Otro gol del Heidenheim hubiese supuesto el descenso del Werder Bremen, que juega en la Bundesliga ininterrumpidamente desde 1981, pero el sueco Ludwig Augustinsson, culminando una rápida contra en el descuento (90+4), acabó definitivamente con el sueño del Heidenheim, que pudo empatar el partido, con un penal transformado por Kleindienst (90+7), pero sin tiempo para más.

Werder Bremen vs. Heidenheim: minuto a minuto

90 + 8' Terminó el partido. Heidenheim 2-2 Werder Bremen. El equipo de Claudio Pizarro se queda en la Bundesliga. El peruano no llegó a entrar en este segundo cotejo.

90 + 7' ¡Gooool de Heidenheim! Tim Kleindienst anotó de penal.

90+6' El árbitro ha cobrado penal a favor de Heindenheim.

90 +4' ¡GOOOOOOOOOL del Werder Bremen! Anotó Ludwin Augustinsson

90+ 2' Tarjeta amarilla para Ludwig Augustinsson (Werder Bremen) por juego peligroso.

87' Cambio en Werder Bremen. Ingresó Christian Gross por Josh Sargent

84' ¡Gooool de Heidenheim! Tras un disparo de larga distancia que chocó en el palo, anotó Tim Kleindienst, que recogió el rebote del balón y la mandó al fondo del arco del Werder Bremen.

83' Claudio Pizarro está calentando.

82' Se vuelve a salvar el Heidenheim. Klaassen saca un remate fuerte.

81' Tarjeta amarilla para Maurice Multhaup (Heidenheim.)

80' Cambio en Werder Bremen. Ingresó Niclas Füllkrug por Milot Rashica.

78' Se salva Heidenheim tras disparo de Eggestein.

77' Werder Bremen ganan 1-0 a Heidenheim.

69' Cambio en Werder Bremen. Sebastian Langkamp por Milos Velijkovic

68' Cambio en Werder Bremen. Ingresó Fin Bartels por Yuya Osako

68' Cambio en Heidenheim. Ingresó Kevin Sessa por Nicklas Dorsch.

60' Tarjeta amarilla para Dorsch.

59' El arquero de Heidenheim ahoga el grito de gol de Sargent.

57' Veljkovic casi anota el segundo.

53' Falta contra Osako por parte de Tim Kleindienst

50' Uff casi llega el segundo del Werder Bremen. Vogt dispara, pero el arquero reacciona y lo bota al tiro de esquina.

48' Heidenheim asusta al Werder Bremen. Tiro de cabeza de Otto, que a las justa se va fuera del campo.

46' Cambio en Heidenheim. Ingresó Stefan Schimmer por Denis Thomalla

46' Cambio en Heidenheim. Ingresó David Otto por Marc Schnatterer

* Empezó el segundo tiempo

45' Terminó el primer tiempo. Heidenheim 0-1 Werder Bremen. El equipo local debe hacer dos goles si quiere soñar con la primera división.

39' Heidenheim se toma su tiempo para ingresar al área del Werder Bremen, pero no genera mayor peligro.

33' Tiro libre a favor del Heidenheim

27' Uff se salvó el Werder Bremen. Remate cruzado de Niklas Dorsch, se va ligeramente fuera del campo.

24' Tim Kleindienst trata de llevar peligro al área del Werder Bremen, pero la defensa atenda logra despejar el balón.

19. Tiro libre para el Werder Bremen. El Heidenheim no logra acomodarse tras el gol en su propia puerta que marcó Theuerkauf.

15' Lateral a favor de Werder Bremen

9' Uff se salvó Heidenheim. Klaassen le pega mal de cabeza.

3' ¡Gooooool del Werder Bremen! Norman Theuerkauf marcó en su propio arco.

* Empezó el primer tiempo Werder Bremen vs. Heidenheim

Heidenheim vs. Werder Bremen, EN DIRECTO: alineaciones confirmadas

Heidenheim: Müller; Marnon Busch, Patrick Mainka, Marc Schnatterer, Tim Kleindienst, Denis Thomalla, Robert Leiperts, Sebastian Griesbeck, Norman Theuerkauf, Timo, Beermann, Niklas Dorsch.

Werder Bremen: Pavlenka; Vogt, Augustinsson, Rashica, Osako, Veljkovic, Sargent, Gebre Selasssie, Klaassen, Friedl, M. Eggestein.

LA PREVIA

Werder Bremen vs. Heidenheim se volverán a ver las caras este lunes, 6 de julio en el estadio de Voith-Arena. Eñ duelo se jugará a la 1:30 p.m. (hora peruana). Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe. El equipo de Claudio Pizarro busca quedarse en Primera División y su rival ascender.

Este será el último partido de Claudio Pizarrro, que llegó al Werder Bremen en el 2000.

En el partido de ida, pese a que dominó casi los los 90 minutos, Werder Bremen no encontro la ruta del gol. Empató 0-0 con el Heidenheim en el Werserstadion.

De manera interrumpida en la Bundesliga desde 1981, el Bremen jugará la vuelta sin su defensa finlandés Niklas Moisander, expulsado en el minuto 87.

"No fue una buena actuación para nosotros, pero no hubo muchas ocasiones para ninguno de los dos lados. Estamos a la mitad del play-off, no concedimos ningún gol, así que todo se decidirá el lunes", señaló el técnico del Bremen Florian Kohfeldt.

El Heidenheim, fundado en 1846, dispondrá de una ocasión de oro para subir a primera división, por primera vez en su larga historia.

La vuelta se jugará a puesta cerrada debido a la pandemia de coronavirus.

Werder Bremen vs. Heidenheim: posibles alineaciones

Heidenheim: Muller, Busch, Mainka, Beermann, Theuerkauf, Griesbeck, Dorsch, Thomalla, Schnatterer, Multhaup, Kleindienst

Werder Bremen: Pavlenka, Selassie, Veljkovic, Vogt, Friedl, Eggestein, Gross, Klaassen, Bittencourt, Fullkrug, Rashica

Werder Bremen vs. Heidenheim se volverán a ver las caras este lunes, 6 de julio en el estadio de Voith-Arena. Eñ duelo se jugará a la 1:30 p.m. (hora peruana). Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe. El equipo de Claudio Pizarro busca quedarse en Primera División y su rival ascender.

Te sugerimos leer