Claudio Pizarro es el goleador histórico del Werder Bremen | Fuente: Facebook: Werder Bremen

Werder Bremen se juega este sábado su permanencia en la Bundesliga para la próxima temporada. En el último partido del actual curso enfrentan a Colonia en el Weserstadion, pero ni el triunfo garantiza su estadía en la máxima categoría del fútbol alemán.

Si Fortuna Dusseldorf gana, su descenso está consumado, ya que será inalcanzable. En caso que Fortuna empate y Bremen gane igualarán con 31 puntos, pero los de Dusseldorf tienen en este momento un diferencia de cuatro goles a su favor. La derrota de Fortuna y victoria del Werder les permitirá quedarse con el antepenúltimo lugar, donde tendrían que jugar un playoff extra con el tercero de la Segunda División.

Panorama complicado y en medio de todo esto llega el final de la carrera de Claudio Pizarro, el delantero peruano que fichó por el equipo en 1999. Siendo su cuarta etapa con los 'Lagartos', Pizarro es el máximo goleador en la historia de la institución y cerrará su trayectoria profesional metido en la lucha para evitar que su escuadra pierda la categoría.

Sin público en las gradas, debido a la situación de la pandemia del coronavirus, el 'Bombardero' tendrá así su último partido oficial, aunque el club no piensa que sea el de este sábado sea su juego de despedida.

"No haremos ninguna despedida de jugadores mañana porque no está claro si será nuestro último partido o no. Además, un estadio vacío no es adecuado para algo así. Queremos darle a Claudio Pizarro la despedida que se merece", dijo Frank Baumann, director deportivo del Werder Bremen.

En todo caso, el cotejo de despedida del atacante podría darse cuando los aficionados regresen a las gradas en Alemania. De momento, Pizarro será una alternativa para el choque contra Colonia, el que los aficionados esperan no sea la última vez que vean en acción al '14'.

