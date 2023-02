Claudio Pizarro contó una anécdota en un casino en Inglaterra | Fuente: Chelsea

Claudio Pizarro fue protagonista de otro video en directo a través de Instagram, donde contó diversas anécdotas en su trayectoria futbolística y gustos a nivel personal. El delantero recordó cuando llegó al Chelsea de José Mourinho en 2007 y una peculiar historia en un casino junto a dos históricos del cuadro londinense como Frank Lampard y John Terry.

“Fue la primera noche que salíamos después de dos semanas que estaba allá (Londres). Yo estaba en el hotel y me llama el capitán, John Terry, para decirme si quería salir. Le dije que sí que no había problema. En el grupo también estaba Frank Lampard. Íbamos a salir a una discoteca, pero primero pasamos por un casino. No era la primera vez que iba, pero no soy de habitual de ir”, relató el atacante en diálogo con el comunicador César Vivar.

“Allí no necesitaban dinero porque firmaban unos papelitos y listo. Ellos comenzaron a jugar 21 y ruleta, perdían y perdían y sacaban otro papelito y otro papelito y de 10 en 10 creció y me sorprendió de verdad. Fue una experiencia nueva. Una buena noche en realidad”, dijo Claudio Pizarro, que señaló no haberse quedado sin dinero aquella jornada.

Claudio Pizarro jugó en Chelsea durante la temporada 2007-08, donde solo anotó dos goles.

Claudio Pizarro contó una anécdota de su etapa en Chelsea | Fuente: Instagram

