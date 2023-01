Alexander Lecaros en Botafogo. | Fuente: Twitter

El compromiso de este domingo entre Botafogo y Cabofriense por el Campeonato Carioca fue el marco del debut del joven delantero peruano Alexander Lecaros en el 'Fogao'.

Lecaros, de 20 años, ingresó al partido en el minuto 40 del segundo tiempo cuando su equipo derrotaba 5-1. Sin embargo, estos pocos minutos que restaban los aprovechó al máximo, ya que dio un asistencia de gol en el golazo que marcó Caio Alexandre (90').

A base de velocidad, el exjugador de Real Garcilaso llegó hasta la última línea del equipo visitante y prefirió habilitar a Caio, que con un potente disparo selló el triunfo de Botafogo en el reinicio del fútbol brasileños tras más de tres meses de paralización por el nuevo coronavirus.

Lecaros, que es una de las jóvenes promesas del fútbol peruano, recibió la confianza del entrenador de Botafogo, Paulo Autuori, que fue seleccionador de Perú entre 2003 a 2005.

Lecaros feliz en el Botafogo

Alexander Lecaros recibió a lo grande la llegada a Botafogo del japonés Keisuke Honda, a quien "miraba de niño por televisión".

“La verdad que nunca se me pasó por la cabeza que Honda podía llegar. Él habla un poco de español porque jugó en México. Las veces que conversamos, es de la vida personal de cada uno, no de fútbol. Pero, cuando estamos en el campo y en el mismo equipo, él me dice que se la pase y que pique al espacio porque tiene muy buena técnica”, comentó el peruano a inicios de abril.

