Alejandro Duarte vive un drama en México: conoce los motivos. | Fuente: Agencias.

No la pasa nada bien. Alejandro Duarte, arquero peruano que milita en Juarez FC de la Liga MX, vive un drama en México al no poder entrenar junto con el resto de su equipo ni ser admitido en los vestuarios de su club. ¿La razón?

Al realizarse una prueba de descarte de coronavirus hecha por el club, el golero peruano dio positivo. Sin embargo, decidió también realizarse dos test moleculares de forma particular y salieron negativos.

Es por esto que el arquero se hizo presente en su club junto con estas pruebas para poder entrenar junto con el resto de sus compañeros; sin embargo, no fue permitido de acercarse.

En un video publicado por el periodista Ignacio Suárez se logra ver a Duarte sentado en las gradas del estadio y detallado su situacióm: "No dejan entrenar, no dejan entrar al vestuario. Me atendió el doctor y me dijo que teníamos que venir a la tribuna y acá andamos".

Por último, el periodista mexicano también escribió: "Hoy llegó y no lo entrenar. Ni le pagan", respecto a que, según la misma fuente, el club le adeuda un mes de salario al arquero, quien todavía no tiene fecha estimada para retornar a los entrenamientos de su equipo.

Te sugerimos leer