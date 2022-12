Ruidiaz | Fuente: Seattle Sounders

Raúl Ruidíaz está 'on fire'. El delantero peruano marcó un golazo en el Seattle Sounders vs. Los Angeles FC por los play off de la MLS 2020. La 'Pulga' anotó el segundo tanto, aunque antes había dado un pase gol.

A los 18' del primer tiempo y en una jugada en ataque por el sector derecho del Seattle Sounders, Raúl Ruidíaz se mandó con un tremendo pase a su compañero Jordan Morris. La asistencia fue de lado a lado y recorrió gran parte del área de Los Angeles FC.

Pero ahí no quedó todo. Al minuto 66, se cobró un tiro de esquina a favor del Seattle Sounders. Lodeiro sacó un centro al área, la defensa de Los Angeles FC trata de despejar, pero la deja servida a Raúl Ruidíaz, quien mandó un misil cruzado imposible para Pablo Sisniega.

"Es un 'killer' en los momentos decisivos para el Seattle Sounders". Tras ese gol, el comentarista ESPN no dejaba de elogiar al peruano.

A los 77', Los Angeles FC logran descontar y acercarse peligrosamente al arco del Seattle Sounders, pero Raúl Ruidíaz quería seguir brillando. Empezó un contraataque y se la cede a Jordan Morris, quien vence a Sisniega.

Seattle Sounders venció 3-1 a Los Angeles FC y avanzó a la siguiente etapa de los play off de la MLS. SE enfrentará a FC Dallas, que eliminó a Timbers de Andy Polo.

Así fue el gol de Raúl Ruidíaz para el 2-0 del Seattle vs. Los Angeles FC | Fuente: ESPN

