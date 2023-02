Christian Cueva. | Fuente: Riyadiya TV

Sigue destacando. Así podemos definir la actuación que Christian Cueva realizó este domingo en la victoria de Al Fateh por 4-3 ante Al Tawoon por una fecha más de la Saudi Professional League. El volante peruano dio el pase gol para Sofiane Bendebka.

Cuando se jugaba el minito 76, Christian Cueva quedó sin marca, ingresó por el centro del campo y con una certera asistencia para Sofiane Bendebka, que con una buena definición no tuvo problemas para colocar el 3-2 parcial.

El mediocampista de la Selección Peruana es uno de los mejores jugadores de Al Fateh en las últimas jornadas del campeonato árabe. Incluso anotó un golazo en el triunfo ante Al-Faisaly después de dejar a dos rivales en el piso.

Al Fateh ha conseguido una serie de buenos resultados que lo catapultó en la tabla de posiciones de la liga de Arabia Saudita.

El equipo de Christian Cueva se alejó de los últimos lugares y ahora se sitúa en la sexta posición con 38 puntos. Su próximo encuentro será ante Al Wehda el 15 de mayo.

el dato: christian cueva lleva cinco goles en 12 partidos con al fateh.

Gol de Al Fateh. | Fuente: Riyadiya TV

Elogios de Ricardo Gareca

Una de las mejores noticias para la Selección Peruana fue la continuidad que tomó Christian Cueva desde que fue fichado por el club árabe Al-Fateh, donde lleva sumando minutos, asistencias y goles.

Por su parte, Ricardo Gareca, entrenador de la 'blanquirroja', fue consultado sobre el volante peruano y la consideración que le tiene para la siguiente fecha de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y para la Copa América.

"No conozco al técnico de Christian Cueva. mejor dicho, no he hablado con él. Pero sé que Christian es de esos jugadores que necesitan tener contención y apoyo para máximo rendimiento", indicó Gareca en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

