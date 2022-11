Andy Polo logró el título de la 'MLS is back' con Portland Timbers | Fuente: MLS / Instagram

Andy Polo consiguió el título de la 'MLS is back' con Portland Timbers, pero no fue el único motivo de festejo para el atacante peruano. El gol que le convirtió a New York City fue elegido como el mejor de la competición.

El pasado 1 de agosto, en el partido correspondiente a cuartos de final del certamen, Timbers se enfrentó al New York City de Alexander Callens. Polo ingresó a los 75', cuando su escuadra tenía un gol de diferencia a su favor y en la primera participación que tuvo con el esférico anotó. Recibió de Sebastián Blanco y trasladó por el sector izquierdo, donde se perfiló a su perfil y remató de derecha desde fuera del área.

Fue el único tanto de Polo en el certamen, en el cual participó en ocho compromisos y fue titular en dos de ellos. El peruano no marcaba en partidos oficiales de su equipo desde setiembre de 2018, una larga espera que la completó con un gran definición.

Tras aquel partido, Portland Timbers a Philadelphia Union en semifinales y a Orlando City en el cotejo por el título, donde vencieron por 2-1. El cuadro de Andy Polo volverá al torneo regular de la MLS el 23 de agosto, cuando se enfrente al Seatlle Sounders de Raúl Ruidíaz.

El gol de Andy Polo fue elegido el mejor de la 'MLS is back' | Fuente: MLS

Te sugerimos leer