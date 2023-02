Andy Polo marcó el quinto gol de Portland Timbers ante Los Angeles Galaxy | Fuente: Portland Timbers

¡Apaguen las luces y cierren todo! Andy Polo, 26 años, acaba de anotar un verdadero golazo en la victoria del Portland Timbers frente a Los Angeles Galaxy por 5-2 en la MLS.

El exdelantero de Universitario ingresó a los 63', pero diez minutos después llegaría el impresionante gol del peruano. Centro preciso de Yimmi Chará al borde del área para Andy Polo, quien le pegó de volea y la mandó al ángulo, imposible de atajar para el arquero Klinsmann. Los aplausos de sus compañeros, impresionados por la anotación, no faltaron y menos el baile del jugador del Portland Timbers.

En las redes sociales compararon el gol que anotó Andy Polo esta noche con el que marcó Marco Van Basten en la final de la Euro 1988.

No es la primera vez que Andy Polo marcó un gol de gran factura y que se lleva todas las palmas. En 'MLS is back' anotó un golazo desde fuera del área al New York City. Además, fue escogido como el mejor del torneo.

Andy Polo marcó un golazo en la victoria del Portland Timbers | Fuente: ESPN

Te sugerimos leer