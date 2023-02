Sergio Peña jugó tres partidos en la Eliminatoria a Rusia 2018. | Fuente: AFP

Sergio Peña, volante del Emmen y la Selección Peruana, brindó una entrevista a RPP Noticias en la que explicó el motivo de su progreso en el fútbol europeo. Además, confesó que está listo para pelear el puesto a cualquier compañero en la bicolor.

Fue una muy buena temporada para ti, ¿crees que ha sido la mejor?

Sí, se cortó en un momento donde estaba muy bien. Venía haciendo las cosas bien, ha sido una de mis mejores temporadas en primera, sobre todo en Europa. Creo que pudo ser mejor si no acababa todo antes de tiempo como acabó, pero sin duda ha sido bastante positiva para mi.

De cara al arco te fue bien: hiciste cuatro goles...

Me sentía con mucha confianza. También creo que habría podido hacer algunos goles más, pero pasó el COVID-19, que ha sido una tragecia, pero, sin duda, ha sido la mejor temporada que he tenido en Primera. En Perú hice cuatro goles también, pero en Europa es diferente. Valoro este momento que me tocó vivir, el mejor de mi carrera hasta el momento.

¿Cuál ha sido el plus para que alcances la mejor temporada de tu carrera?

Uno de los motivos mas importantes es la madurez, el ya conocer el fútbol europeo. El jugar en Portugal 34 o 35 partidos en un año también me ayudó, haber estado en Granada... muchas cosas. Me tocó pasar por momentos difíciles en mi carrera y llegué acá con otra mentalidad, con más confianza, más experiencia. Todo sumó para que llegue a un punto en mi carrera en el que las cosas se me den distinto. La confianza es lo principal y aquí encontré confianza desde un principio.

Sergio Peña comparte equipo con su compatriota y amigo Miguel Araujo. | Fuente: AFP

¿Cómo te va con el idioma?

Me comunico en inglés. El holandés es bastante complicado. Por ahí sé algunas palabras, pero ni Miguel Araujo ni yo entendemos una conversación, entonces nos comunicamos con inglés y nos va bien.

Hace unos días, un medio español publicó un estudio basado en inteligencia artificial, en el que afirmaban que, por características, serías un buen reemplazante de Santi Cazorla en Villarreal. ¿Lo viste? Si es que sí, ¿qué te pareció?

Me enviaron bastantes personas la noticia. Me parece que es bastante positivo para mí, bastante bueno que me estén considerando de esa manera. Del tema no sé mucho, no he hablado estos últimos días con mi representante. Es un momento del mercado que está bastante fuerte. Él (Carlos Gonzales) está bastante ocupado, pero sin duda es algo positivo para mí.

Pero, ¿te han contactado del Villarreal o de algún otro equipo?

Todos esos temas los ven directamente con mi representante. Durante todo este tiempo se han comunicado bastantes personas, bastantes intermediarios, representantes y mil personas conmigo, pero trato de estar alejado de esos y contactarlos con mi representante.

Sí hay interés de otros equipos, entonces...

Con la temporada que hice aquí en Holanda, un país donde el mercado se mueve bastante, ha habido bastante contracto, interés de muchos lugares, pero nada concreto. No es tan fácil y para mi equipo tampoco es una situación sencilla que yo me pueda ir, pero, si se da la posibilidad la oportunidad de ir a un lugar mejor... Yo quiero pelear títulos, llegar a un lugar donde juegue Europa League, Champions League, pelear títulos en la liga donde esté jugando. Sin duda, es algo que quisiera, pero a estas alturas son más conversaciones que algo concreto.

¿A qué liga te gustaría ir?

En la que mejor me ha ido es en la Eredivise (Holanda), pero la española es la mejor, o una de las mejroes del mundo, y me gustaría mucho volver en algún momento a jugar en España. También me interesa Inglaterra. También me gusta Holanda. Si hay la posibilidad de salir del Emmen, a donde se dé la oportunidad de pelear títulos y torneos internacionales, voy a tomar la posibilidad muy bien, muy en serio, y, quién sabe, (pueda) ir a un equipo fuerte.

Sergio Peña tuvo paso por el Granada de España. | Fuente: Diario AS

El otro día compartiste mensajes de los hinchas en los que te llamaban "ídolo" y te pedían que no te vayas nunca...

Es un cariño especial. En poco tiempo he podido llegar bien al hincha y el hincha ha podido llegar bien a mí. Lamentablemente, no hablamos el mismo idioma, pero por inglés nos comunicamos. La gente está muy ilusionada y el equipo también por entrar a un torneo internacional. Lo del hincha es bastante especial, por eso estoy bien contento y agradecido, pero si en algun momento me toca ir por mi crecimiento personal, tengo que hacerlo, así sea una situación difícil tanto para el Emmen como para mí.

Te saco del Emmen para hablar de la Selección. ¿Qué opinas de la posibilidad de jugar las Eliminatorias en Europa?

Es raro, bastante extraño, pero si la situación lleva a tomar esa decisión, toca aceptarla y adaptarse. Donde se juegue, se va a jugar sin público. Creo que, por un lado, es negativo porque todas las selecciones quieremos jugar con público y en nuestro país, pero es positivo porque en Europa hay mejores campos, mejores instalaciones y todas las selecciones estaríamos a la par.

¿Crees que esa madurez de la que hablas te permitirá llegar más consolidado a la Selección?

Si, sin duda. El buen momento que vivo es bastante positivo. La confianza es súper importante y aquí tengo mucha confianza. Obviamente, si voy a la Selección con la confianza que tengo ahora mismo en mi equipo, es algo distinto. Voy con otro perfil, con otra cara. Creo que cuando me toque ir, todo va a ser distinto porque ya encontré lo que necesitaba, lo que tenía que tener para aportar a mi juego, a mi actitud y a mi personalidad. Ya encontré lo que tenía que encontrar para poder llegar a competir de igual a igual con mis compañeros en la Selección, para poder estar en la Selección y llegar a un equipo de alto nivel. Llegaría, a lo que viene con la Selección, de diferente manera, para bien.

Sergio Peña hizo cuatro goles en la última temporada. | Fuente: EFE

¿Crees que tu buen momento te da una ventaja en comparación con los compañeros en tu puesto que no tienen equipo (Christian Cueva, Cristian Benavente)?

En mi caso es una ventaja porque obviamente estoy entrenando, a punto de competir ya. Jefferson Farfán está compitiendo. Christian Cueva está si equipo, pero estoy seguro de que pronto va a solucionar el tema, pero creo que eso en nuestra Selección es distinto. Hay jugadores que han estado sin jugar mucho, llegan a la Selección, son titulares y rinden. No sé qué tanta ventaja sea para mí, pero viéndolo de afuera es un plus jugar, tener minutos, confianza, estar en un lugar donde mi entrenador y compañeros me quieren mucho. Se podría decir que hay un plus, pero no sé qué tanta ventaja. Llego a pelear de igual a igual con cualquier compañero que esté en mi posición.

¿Queda aún la 'espinita' por no ir al Mundial?

Sí, quedar fuera del Mundial fue un momento muy duro para mí, para mi carrera, pero estoy joven todavía. Tengo un par de mundiales más por jugar, así que, por ese lado, siempre estuve tranquilo. Estoy seguro de que si continúo de la manera en la que vengo trabajando, voy a poder estar en los mundiales que vengan. Esa 'espinita' que tengo, estoy seguro de pronto poder sacarla y jugar el Mundial.

¿Has tenido contacto con el cuerpo técnico de la Selección?

En la Selección, durante todo este tiempo estamos en contacto. Hubo comunicación con todos mis compañeros, hemos estado haciendo trabajos por zoom. Trabajos no físicos, pero sí hemos estado conversando bastante, teniendo opiniones sobre el juego que debemos tener o que venimos teniendo en la Selección.

