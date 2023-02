'Si Luis Abram no firma extensión de contrato con Vélez Sarsfield, no jugará en el primer equipo' | Fuente: Vélez Sarsfield

En las últimas horas se dio a conocer que Luis Abram, defensor central peruano que actualmente milita en Vélez Sarsfield, es del interés de clubes del extranjero y, entre todas las posibilidades, tomó más relevancia la de Alavés de España.

Sin embargo, la actualidad del ex Sporting Cristal en Vélez Sarsfield no facilita mucho su salida hacia el mercado europeo, ya que el futbolista tiene contrato con el club argentino hasta junio de este año y la posición del club es que no quiere que se vaya como jugador libre, sino que extienda su contrato y así pueda generar ganancias en caso de un posible traspaso.

Pablo Pino, periodista de Super Vélez Radio de Argentina, conversó con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias sobre la situación del jugador y la posición del club: "Si Luis Abram no firma extensión de contrato de aquí a junio, no jugará en el primer equipo ni tampoco en el equipo de reserva. Entrenará aparte. Habrá una reunión con el jugador en las próximas horas donde se le dará un ultimatum".

Asimismo, indicó que es muy probable que el peruano, dentro de este contexto, pueda renovar con el club: "Luis Abram, pensando en su continuidad, en la Selección Peruana, en el 'Tigre' Gareca, ha bajado sus pretensiones frente a la posición de Vélez. Me parece que se puede quedar en el club por dos o tres años más con la condición de una posible venta".

Por último, añadió: "Ricardo Gareca sabe que le conviene que Luis Abram tenga minutos en Vélez o en cualquier otro club, pero no se ha querido entrometer en la posible continuidad del jugador. Ha sido muy respetuoso".

Your browser doesn’t support HTML5 audio Vélez Sarsfield

.

NUESTROS PODCAST

"Espacio vital": Estudios en Sudáfrica probaron que la vacuna contra la Covid-19 de Novavax no es eficaz contra la variante del virus descubierto en dicho país. ¿Todas las vacunas desarrolladas han presentado los mismos resultados?

Newsletter "Fútbol como Cancha"

No te pierdas de ningún detalle del acontecer deportivo nacional e internacional. Suscríbete al newsletter de “FÚTBOL COMO CANCHA”, en el que encontrarás los partidos, los datos y las pepas que debes tener en cuenta los fines de semana.

Te sugerimos leer