Sergio Peña: "Me gustaría mucho volver a jugar en España"

Sergio Peña, durante su paso por Granada. | Fuente: Diario AS

Hace algunos días, un estudio hecho por la consultora Olocopip, basado en inteligencia artificial, aseguró que Sergio Peña, por características y estadísticas en la última temporada, sería el ideal para reemplazar a Santi Cazorla en el Villarreal de España.

El peruano, aunque tiene contrato en el Emmen -equipo en el que le va muy bien, dicho sea de paso-, valoró la noticia. Además, contó a RPP que no ve con malos ojos la posibilidad de cambiar de aires, siempre y cuando se trate de algún club que pelee en torneos internacionales o por ganar la liga.

"Me enviaron bastantes personas la noticia. Es bastante positivo para mí, bastante bueno que me estén considerando de esa manera. Del tema no sé mucho, no he hablado estos últimos días con mi representante. Es un momento del mercado que está bastante fuerte, él (Carlos Gonzales) está bastante ocupado, pero sin duda es algo positivo para mí", dijo.

Si bien aseguró que todos los temas los ve directamente su representante, confirmó que, durante la para futbolística por la pandemia, ha recibido distintas comunicaciones. "Ha habido bastante contacto, interés de muchos lugares, pero nada concreto. No es tan fácil, y para mi equipo tampoco es una situación sencilla que yo me pueda ir, pero yo quiero pelear títulos, llegar a un lugar en el que juegue Europa League, Champions League. Es algo que quisiera pero a estas alturas es más conversaciones y nada concreto", agregó.

Por otro lado, especificó las ligas en las que le gustaría jugar. "La española es la mejor o una de las mejores del mundo y me gustaría mucho volver en algún momento a jugar en España. También me interesa Inglaterra. También me gusta Holanda. Si hay la posibilidad de salir del Emmen para ir a donde se dé la oportunidad de pelear títulos y jugar torneos internacionales, voy a tomar esa posibilidad muy bien", finalizó Sergio Peña.

