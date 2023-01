Santiago Ormeño lleva cuatro goles en siete partidos con Puebla. | Fuente: Instagram Santiago Ormeño

Santiago Ormeño, delantero mexicano y peruano, es un nombre que ha sonado mucho en los últimos meses en relación a la Selección Peruana y de México. De hecho, el mismo Ricardo Gareca ha admitido que lo sigue. Sin embargo, no hay nada concreto.

Pero es tal la repercusión de su caso, que la FIFA le realizó una entrevista en la que aclaró algunos rumores. "Yo no he tenido ningún acercamiento con ninguna de las dos selecciones. Me han dicho cosas, he escuchado. Pero algo formal, no. Me la llevo tranquilo, no quiero ni ilusionarme ni imaginarme cosas de más", dijo.

Eso sí, el nieto del peruano Walter Ormeño tiene claro su objetivo: "Todo ha sido muy rápido. Si me lo dices hace tres meses, yo no creería que pudiera llegar a una selección. Yo trabajo día a día para mantener mi nivel y sé que las cosas vendrán solas. Pero sí es un sueño y una meta jugar un Mundial”.

Por otro lado, el atacante, quien lleva cuatro goles en siete partidos con el Puebla de Juan Reynoso, admitió que, hace no mucho, estuvo a punto de dejar el fútbol de lado. "Pasó por mi cabeza algunas veces el retiro y rendirme, pero con el apoyo de mi familia y mi mentalidad que no me lo permitió, seguí. Y después de tanto tiempo, se dieron las cosas”, mencionó.

Finalmente, confesó que su abuelo, quien fue arquero, intuyó que Santiago sería delantero. "Desde chiquito jugué fútbol y él vio que tenía condiciones para ser futbolista. Tenía condiciones interesantes con los pies y él supo que iba a ser delantero o enganche. Trabajó mi pierna inhábil y me fui cultivando para ser lo que hoy soy", agregó en una nota que la FIFA tituló "Santiago Ormeño, la historia continúa".

