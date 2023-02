Santiago Ormeño respondió divertido ping pong | Fuente: Puebla

El delantero del Puebla, nieto del ex portero peruano Walter Ormeño, fue postulado por su técnico Juan Reynoso para reemplazar en un futuro a Paolo Guerrero. Santiago Ormeño no solo se sorprendió, sino también ve con buenos ojos defender la camiseta blanquirroja.

"Sorprendido, pero contento. Sólo me queda exigirme aún más, imagínate, pensar que puedo tener al alcance una cosa de ese tamaño. Me inspira, me motiva para poder llegar a lograr todas esas cosas que se dicen de mí", dijo Ormeño a RPP Noticias.

¿Te gustaría jugar por Perú?

Si, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque de Perú vienen mis raíces, mi abuelo jugó en la selección peruana, tengo familia allá, tengo aquí presente al país también, muchas cosas, soy mexicano, pero también soy peruano. Me encantaría la verdad.

El delantero también respondió un divertido ping pong. ¿Pisco o Tequila? Ormeño prefiere el tradicional bebida de México, pero ¿ceviche o tlayuda? ¿Pizarro o Hugo Sánchez? ¿Paolo Guerrero o 'Chicharito'?

Mira el siguiente video para que te ganes con sus respuestas. Te sorprenderá.

