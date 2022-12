Santiago Ormeño tiene 13 goles en la Liga MX 2020-21 | Fuente: Puebla

Santiago Ormeño sigo entonado y en su última presentación con Puebla apareció otra vez como el ‘hombre gol’ de ‘La Franja’, que obtuvo un empate en su duelo ante Tigres y se mantiene en la lucha por el título del Clausura Guad1anes 2021 de la Liga MX.

Ya son 13 tantos en la temporada para el atacante de 27 años y su presente trasciende de los clubes, ya que es una clara opción para integrar las selecciones de Perú y México. Por la ‘bicolor’, es el delantero con mejor presente goleador y en el país azteca tiene números superiores a los habituales llamados por Gerardo Martino. ¿Recibió alguna llamada?

"Absolutamente nada, no he recibido ninguna llamada y del club no me han notificado absolutamente nada, entonces me imagino que por el momento aún no hay nada", dijo Santiago Ormeño en ‘TUDN’ al ser consultado tras el cotejo con ‘Tigres’.

Su campaña es para destacar y él mismo reconocer pasar por un buen momento, con lo que se ganó el puesto en Puebla.

"Creo que la selección es para jugadores que están en buenos momentos o porque tienen buenos rendimientos. Creo que estoy haciendo las cosas bien y al final de cuentas los que deciden son los entrenadores", señaló.

¿SE LO LLEVA MÉXICO?

Con las fechas de Eliminatorias Sudamericanas correspondiente a marzo suspendidas, la Selección Peruana no llamará a Santiago Ormeño. ¿Deja esto vía libre para la ‘Tri? Sí, puede aceptar la convocatoria para los cotejos contra Gales y Costa Rica, pero al tratarse de amistosos, aunque juegue todo e incluso anote, el ‘9’ seguirá siendo elegible por Perú.

Lo concreto en su caso podría saberse en junio, con la Copa América y la Concacaf Nations League como torneos oficiales para las selecciones. Por ahora, Ormeño sigue festejando en Puebla.

NUESTROS PODCAST

La ivermectina, un medicamento que normalmente se usa para tratar parásitos, incluidos los piojos y la rabia, no pareció tener un impacto significativo en mejorar los síntomas de los pacientes con Covid-19, según una nueva investigación realizada en Colombia con más de 400 personas. El Dr. Elmer Huerta detalló que se realizó como ensayo de control aleatorio doble ciego.

Te sugerimos leer