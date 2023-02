Renato Tapia acaba de cumplir 24 años | Fuente: Feyenoord

No se da por rendido. Pese a que el directivo del Feyenoord, Sjaak Troost, aseguró que no había futuro para él en el club, Renato Tapia no baja los brazos. El volante de la Selección Peruana se integró este lunes a la pretemporada del cuadro holandés.

La presencia del 'Capitán del futuro' fue bien recibida por el técnico del Feyenoord, Jaap Stam, quien aseguró que "Renato es un miembro de nuestra equipo y podemos usar a cualquier jugador".

Feyenoord, a través de su página oficial, indicó que "El club y el jugador tuvieron una buena conversación la semana pasada, con el resultado de que todas las opciones para el futuro siguen abiertas".

A través de sus redes sociales, Renato Tapia mostró su alegría de volver al club holandés, con el cual tiene contrato hasta junio de 2020. "Feliz de estar en Feyenoord de nuevo. La mejor manera de comenzar la semana después de tu cumpleaños".

Te sugerimos leer