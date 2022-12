Renato Tapia, volante peruano. | Fuente: AFP

No va más en el Feyenoord. Renato Tapia afirmó que no renovará con el club holandés y que será jugador libre a partir del 30 de junio, fecha que culmina su contrato.

"El 30 junio acaba mi contrato con el Feyenoord y el club decidió no renovarme. Por ello a partir del 1 de julio soy un jugador libre", declaró Tapia al periodista a Radio Ovación.

El mediocampista de 24 años se refirió a continuación sobre la chance que tuvo de fichar por el Cruz Azul mexicano. "Hubiese sido lindo, pero las circunstancias en el momento no eran las oportunas. Me gustaría algún día, nunca le cierro las puertas y agradezco a la gente de Cruz Azul que me escribían. En ese momento lo mejor era quedarme aquí, y fue la mejor elección", agregó.

Renato Tapia también recordó cuando tuvo la posibilidad de jugar en Boca Juniors. "Cuando fuimos a jugar a la Bombonera fue espectacular, me emocioné mucho lo de Boca Juniors (el interés), pero no era el mejor momento para irme", sostuvo.

El mundialista con la Selección Peruana empezó a entrenar con Feyenoord en los últimos días, pese que la Liga de Holanda se dio por terminada por el nuevo coronavirus.

