Seattle Sounders, vigente campeón de la Major League Soccer (MLS), continúa con sus entrenamientos con miras al reinicio del campeonato que fue paralizado a mediados de marzo debido a la pandemia de coronavirus.

En el equipo estadounidense destaca el delantero peruano Raúl Ruidíaz, que es uno de los jugadores más carismáticos en el plantel que dirige Brian Schmetzer.

A través de las redes sociales, se apreció que Ruidíaz lució una nueva imagen, ya que ahora tiene cabello largo a consecuencia de varias semanas en cuarentena.

Ruidíaz, que lleva un título en el Seattle Sounders desde su llegada del Monarcas Morelia, anotó 15 goles en la temporada pasada de la MLS y sumó un tanto en dos partidos en el presente campeonato.

Hay que indicar, que la prensa estadounidense señaló que los equipos de la MLS se van a mudar a Orlando, que sería la sede única para el reinicio del campeonato a partir del 24 de junio.

El día que quedó fuera de Universitario

Raúl Ruidíaz señaló hace unos días que a los 15 años un técnico lo separó de Universitario de Deportes en su etapa de menores.

“No pensaba ser profesional, a mí me gustaba el arte, yo dibujaba bien pero mi mamá quería que estudie otra cosa e ingresé a ciencias contables en la Universidad San Martín. Ese año que postulo a mí ya me habían botado de la 'U'. En menores yo estaba desde los 8 años, cuando comencé en la escuela Lolo Fernández. Cuando tenía 15 años, entró un profesor y me dijo que no le gustaba mi forma de jugar. ‘No te quiero, te voy a dar tu carta’, me dijo, y yo pensé ‘ya pues’, y me fui”, contó el delantero del Seattle Sounders en entrevista con el músico Julio Andrade.

