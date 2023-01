El volante peruano se pronunció sobre los rumores de su salida de León. | Fuente: Club León

El volante Pedro Aquino habló sobre su continuidad en su actual club, León de México. El peruano se encuentra en la mira de Cruz Azul, equipo de Yoshimar Yotún, para el Torneo Clausura de la Liga MX.

"Creo que debo mucho a la afición, al club León. Este año, Dios mediante, no tenga lesiones y pueda seguir con la actitud, con las ganas que siempre he tenido. Creo que es la meta que sigo teniendo ahora", aseguró Aquino. El volante le interesaba a Cruz Azul, según informó la prensa mexicana, pero este tiene contrato hasta 2021.

Asimismo, el peruano afirmó que sus lesiones le impidieron mostrarse más en la temporada pasada. "La idea ahora es salir campeón. Me he atrasado en muchas cosas por lesiones pero ya me encuentro al 100%. Así que ahora a pensar solo en campeonar", añadió.

Finalmente, Pedro Aquino aseguró que no tiene problemas físicos. "Muy bien. La verdad es que si uno hace la pretemporada de la mejor manera, te va a mantener todo el torneo", señaló.

