Christian Cueva regresó a los trabajos con Santos FC. | Fuente: Agencia EFE

Santos FC de Brasil inició una nueva etapa, post Jorge Sampaoli, con la presentación del entrenador portugués Jesualdo Ferreira, quien en su primera exposición a cargo del ‘peixe’ trató todos los temas, incluido el caso del volante nacional Christian Cueva.

Pese a la relevancia que tomó la figura del futbolista peruano en la temporada pasada, ajena a los campos de fútbol, el estratega aún no tiene nada establecido sobre el futuro de Cueva y ha mencionado que esperará para conocerlo mejor.

“No puedo responder porque no lo conozco bien. No sé cuáles son los problemas. Y nunca hablaré de algo que no tengo conocimiento ni calidad para explicar. En el momento adecuado, hablaré sobre eso”, respondió Ferreira.

El nuevo técnico del Santos es Jesualdo Ferreira | Fuente: @SantosFC

La presentación también contó la presencia de José Carlos Peres, presidente del Santos, quien propuso que sea el DT quien tome la palabra final sobre Cueva. “Es parte del equipo. El profesor ha dicho que analizará su situación, aún no ha tomado una decisión. Si le va bien en el entrenamiento, de seguro, será tomado en cuenta”, manifestó.

Christian Cueva retornó a Brasil para integrarse a la nueva temporada de su escuadra, siendo parte de la primera sesión de entrenamiento. Santos FC disputará la Copa Libertadores 2020, integrando el grupo G con Defensa y Justicia, Olimpia y Delfín.

