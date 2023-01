El técnico de Colo Colo habló sobre Gabriel Costa en conferencia de prensa. | Fuente: Composición - Colo Colo (Twitter) - EFE

Mario Salas, entrenador de Colo Colo, dijo que no vio los partidos amistosos de la Selección Peruana, donde Gabriel Costa jugó de titular. El uruguayo nacionalizado peruano es delantero del club chileno desde enero de este año.

"No, no lo vi", aseguró el técnico de Colo Colo. Ante la insistencia de la prensa, Salas aseguró que no podía dar una respuesta porque no vio ninguno de los encuentros. "Sí sé que fue titular, sé los minutos que jugó, pero no vi el partido", añadió.

Sobre la competencia para ser titular, Mario Salas alabó la calidad de sus jugadores. "Estar en Colo Colo y elegir la formación para el partido que viene es un lindo problema. Con la calidad y cantidad de jugadores buenos que hay, sin duda que es un problema. No pasando solamente por Gabriel, sino por un montón de jugadores", concluyó el entrenador chileno.

Gabriel Costa fue uno de los jugadores que más destacó en el plantel que jugó los amistosos internacionales de la Selección Peruana. El delantero jugó la primera parte en el partido ante Ecuador y 60 minutos en la victoria sobre Brasil.

Colo Colo jugará ante Universidad de Concepción por la jornada 21 de la Primera División de Chile. El partido se disputará este domingo 15 de septiembre en el Estadio Municipal de Concepción.

