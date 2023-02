Luis Advíncula fue comprado por Rayo Vallecano en este periodo de transferencias. | Fuente: Prensa Rayo Vallecano

Luis Advíncula militará en el Rayo Vallecano la próxima temporada. El lateral derecho de la Selección Peruana, que viene de disputar la final de la Copa América contra Brasil, se unió recientemente a los entrenamientos de la escuadra dirigida por Paco Jémez y aseguró en declaraciones al canal oficial del club que se siente muy contento de jugar otro año más allí.

"Estoy muy contento de haberme quedado en Rayo Vallecano. El club y la gente me han tratado muy bien; además, me adapté muy bien al equipo y a lo que es la ciudad de Madrid. Todo eso hizo que me quede aquí. La última temporada fue muy complicada, no logramos el objetivo planteado pero creo de los errores aprenden. Algunos se han quedado y tenemos plantel para pelear el ascenso", dijo.

El Rayo Vallecano debutará en la Segunda División Española el próximo 17 de agosto en condición de local frente al Mirandés. Sin embargo, previo a ese duelo, la plantilla de Vallecas tendrá tres amistosos en los que Luis Advíncula podrá sumar minutos y ganarse un lugar en la alineación inicial pensando en el comienzo del certamen.

Estos duelos amistosos serán frente a Las Rozas (31 de julio), Alcorcón (3 de agosto) y el Córdoba (10 de agosto). Pese a no ser considerado mucho por Paco Jémez en la parte final de la última temporada, Luis Advíncula espera tener más oportunidades en el Rayo Vallecano durante la siguiente campaña.

