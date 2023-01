Luis Advíncula llegó a Rayo Vallecano en la temporada 2018-19 | Fuente: LaLiga

Desde su paso por el fútbol argentino con Newell's Old Boys, Luis Advíncula había dejado una buena impresión a pesar del breve periodo. Ello, además de su experiencia acumulada en el extrenajero y la Selección Peruana, le permitió despertar el interés de Boca Juniors, principalmente en los últimos días cuando la Comisión Deportiva evalúa su nombre para ficharlo en junio, según reportaron desde ese país.

A Luis Advíncula le queda solo un año más de contrato con Rayo Vallecano (junio del 2022), por lo que tendría que haber una negociación entre clubes ante un eventual deseo de compra.

"Me vende o no me vende", publicó el último jueves el lateral derecho en su cuenta de Instagram, tras reunirse en Madrid con su agente. Boca Juniors es el equipo que suena fuerte respecto a un interés sobre él, aunque esto podría cambiar.

Mediante sus redes sociales, Luis Advíncula dio a conocer que está avanzando con los trámites para obtener la nacionalidad española. "Examen aprobado", comentó en un post en Instagram.

¿Esto que quiere decir? Si el lateral continúa su carrera en España, con la obtención de la nacionalidad ya no ocupará plaza de extracomunitario. Así, sea en Rayo Vallecano o cualquier club de ese país, no tendrá impedimentos de cupo de extranjero.

Luis Advíncula llegó al club a mitad del 2018 y con más de dos años de residencia en España, está facultado para comenzar los trámites. Al ser natural de Perú, país de Iberoamérica, solo necesita dos años en el país para cumplir con la norma. Además, posterior a eso, debe acreditar una buena conducta cívica y cierto grado de integración en la sociedad española. Para ello, tiene que superar una entrevista personal en la que se valorarán estos aspectos.

Rayo Vallecano está en zona de acceso para los play-offs de ascenso para LaLiga, por lo que su llegada a Boca Juniors todavía no es segura.

