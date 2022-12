Santiago Ormeño anotó un gol en la victoria del Puebla ante Toluca | Fuente: EFE

El peruano Juan Reynoso, entrenador del Puebla del fútbol mexicano, aseguró, luego de vencer 4-1 al Toluca, que está dispuesto a dar referencias de Santiago Ormeño al seleccionar de Perú, Ricardo Gareca.

"Santiago está peleando el título de goleadores, y si a mí me preguntan daré buenas referencias si me las requieren, tengo buena relación con Ricardo, pero no me ha llamado", confesó el timonel.Ormeño es un delantero mexicano de 26 años, hijo de padre peruano; en el Apertura 2020 suma cuatro goles, con el que marcó en esta fecha siete, y está a dos del líder de goleo del fútbol mexicano, el francés André-Pierre Gignac de los Tigres.La aclaración de Juan Reynoso obedece a lo publicado en medios peruanos en que se aseveró que el argentino Ricardo Gareca, seleccionador de Perú, está observando a Ormeño para una posible convocatoria, algo que Reynoso presumió."A mí me llena de satisfacción tener a un jugador como Santiago y saber que está siendo observado", apuntó.

Sobre la victoria de su equipo ante el Toluca este viernes, el timonel peruano indicó que requerían de un triunfo así en casa."Toluca es un rival que pelea arriba con nosotros, y hoy era el partido para retomar el buen momento; ahora esperamos una semana tranquila de trabajo para ir a jugar con Pumas y conseguir otro resultado positivo", aseveró.

La victoria de este viernes fue la primera del Puebla en su recinto, el estadio Cuauhtémoc, a 129 Kilómetros de la Ciudad de México, donde sumaba un empate a uno ante Cruz Azul en la jornada dos y una derrota contra Pachuca en la fecha cinco.Reynoso resaltó la manera en que su equipo pudo sobreponerse a la ventaja que había obtenido el Toluca y remontar para ganar el partido."Supimos reaccionar y volvimos a nuestro sello de ir al frente. Felicito a los muchachos y pido mesura porque no somos tan malos al perder, ni hoy somos los mejores porque ganamos, tenemos que seguir con los pies en la tierra", concluyó.

