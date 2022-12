Jeisson Martínez perteneció a las divisiones menores de Sporting Cristal. | Fuente: Prensa Fuenlabrada

Jeisson Martínez es uno de los futbolistas peruanos con más tiempo en Europa. Tras empezar a vivir en España desde que tenía once, el delantero de 25 años ha hecho toda su carrera en el país actualmente reinado por Felipe VI. Incluso, recientemente hizo historia con el Fuenlabrada al anotar el primer tanto del club en la historia de la Segunda División.

Teniendo en cuenta su buen momento, 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias se puso en contacto con el propio Jeisson Martínez. El atacante peruano contó algunos detalles de su llegada a España hace mucho tiempo y reveló que tiene un vínculo familiar con el lateral Nilson Loyola.

"Vine a España a los once años con mi madre y hermana. Durante todo este tiempo, he vivido en Madrid. Toda la familia de parte de mi padre está en Perú, pero no voy ahí desde que tenía 16. Estuve en Sporting Cristal y soy primo de Nilson Loyola, estoy muy orgulloso que haya debutado en la Selección Peruana y tengo contacto con él por las redes sociales", dijo.

Por otro lado, Jeisson Martínez destacó su deseo por pertenecer a la Selección Peruana y comentó que viene trabajando mucho para ganarse una convocatoria. Sin embargo, admitió que hasta ahora no ha recibido ninguna comunicación desde la FPF.

"Hasta ahora, nadie de la FPF se ha contactado conmigo. Trabajo para estar en la Selección Peruana, pero eso no está en manos mías. Me encantaría defender al país que me vio nacer y trabajo para eso todos los días. Sé que Ricardo Gareca ha estado haciendo un buen trabajo y tienen un buen grupo: Perú sabe dónde está y qué está haciendo futbolísticamente", sentenció.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Escucha la entrevista completa de Jeisson Martínez en 'Fútbol Como Cancha'. | Fuente: RPP

