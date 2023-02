Jefferson Farfán es agente libre tras finalizar contrato con Lokomotiv Moscú | Fuente: Prensa FPF

Después de su salida del Lokomotiv Moscú de Rusia al final de la temporada 2019-20, Jefferson Farfán se ha mantenido sin equipo, a pesar que llegaron ofertas de diversos clubes. El delantero apostó por priorizar su participación con la Selección Peruana y, transcurridos unos meses, apunta ahora a unirse a un nuevo elenco.

“Quiero quedarme en Sudamérica. Tengo claro que no quiero volver a Europa, he pasado 16 años por allá y quiero disfrutar de mi familia, mis hijos y hasta de la comida peruana”, dijo el futbolista en el programa ‘El Córner’.

Jefferson Farfán se sometió a una limpieza de rodilla, por lo que se perdió los últimos dos juegos de la ‘bicolor’ por las Eliminatorias Qatar 2022. Actualmente se encuentra culminando su recuperación mientras entrena en la Videna, a la espera de cerrar con un club.

“Me han hablado, pero no tengo nada con ningún club de MLS. Me han hablado mil veces, pero no hay nada. En estos momentos estoy enfocado en recuperarme al 100% y de ahí ver mi futuro Hay bastante compañeros en México, es un país donde se juega bien al fútbol, es bastante abierto. Podría ser", señaló el delantero de 36 años.

Para Farfán, retornar a Alianza Lima es una opción en el futuro. Reconoció que sostuvo conversaciones con personas involucradas a la institución, aunque reveló que también lo hizo con otros equipos de la Liga 1.

“Con Alianza Lima, en algún momento, hubo algunas conversaciones, pero nada cerrado. También conversé con otros clubes. Alianza siempre será especial para mí porque me llevó al extranjero, pero no sé si ahorita volvería al club", precisó.

