Sergio Peña fue fichado por Granada en enero del 2014. | Fuente: As

Sergio Peña parece no tener un lugar en el Granada. Según lo informado por el diario español Marca, el entrenador Diego Martínez no tiene al mediocampista peruano en sus planes con miras a la próxima edición de la Liga Santander y la directiva del club está viendo la chance de rescindirle su contrato a poco de que termine el periodo de transferencias.

Además de no ser considerado por el técnico, otro aspecto fundamental para que Sergio Peña no siga en Granada sería el hecho de no contar con pasaporte europeo. De esa forma, ocupa uno de los cinco cupos de jugadores extracomunitarios con los que puede contar cualquier equipo español.

Asimismo, otro detalle que informa este diario es que el Granada se estaría cansando de esperar una propuesta de parte de otro club por el jugador, por lo que le darían la posibilidad a Sergio Peña para que llegue a un nuevo equipo en calidad de libre con la rescisión de su contrato.

Hace no mucho, su representante Carlos Gonzales manifestó en 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias que estaban en busca de un préstamo como el que tuvo con Tondela la temporada anterior. De momento, el futuro de Sergio Peña sigue incierto y a tan solo un par de días para que se cierre el ibro de pases en Europa.

