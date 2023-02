Cristian Benavente marcó tres goles en doce partidos con el Pyramids FC en la primera parte del año. | Fuente: Isosport

Poco después de que Miguel Trauco viajara a Francia para sellar su contratación por el Saint Etienne, desde tierras francesas surgió la posibilidad de que otro jugador de la Selección Peruana termine recalando en la Ligue 1. Según el portal 'Ouest France', el Nantes incorporará al mediocampista Cristian Benavente proveniente del Pyramids FC en condición de préstamo por una temporada.

Después de no ser inscrito por el Pyramids FC para la Copa Confederación de la CAF, todo indicaba que el futuro de Cristian Benavente no estaba en el club egipcio. Sin embargo, al haber fichado recientemente por ellos (en enero), su venta no podía darse fácilmente y es por eso que la forma más adecuada de salir era a través de un préstamo.

En ese sentido, Nantes apareció como una opción para Cristian Benavente y el lunes estaría pasando los examenes médicos de la entidad francesa. Desde Francia informan que el club de 'Los Canarios' venía buscando a un enganche y el volante peruano cuenta con las características del '10' que Vahid Halihodzic desea en su plantel.

De sellar su fichaje por el Nantes, Cristian Benavente compartiría vestuario con otro peruano: el volante Percy Prado. En la última edición de la Ligue 1, el equipo francés -donde militó el fallecido futbolista Emiliano Sala- finalizó en la posición 12 con 48 unidades.

