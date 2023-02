Fernando Pacheco se sumará a Fluminense tras el Preolimpico 2020. | Fuente: Selección Peruana

En el Preolímpico 2020, la Selección Peruana Sub 23 no destacó por su funcionamiento colectivo, pero, pese a la eliminación en la primera fase, dejó actuaciones regulares a nivel individual como las de Fernando Pacheco. Es más, antes del inicio del certamen, el nuevo futbolista de Fluminense de Brasil fue destacado por la FIFA como el jugador a seguir en representación de Perú.

En el certamen, Pacheco enfrentó en el cotejo ante Brasil a Nino, defensor con quien compartirá equipo en el Flu. “Fue diferente ser marcado por un compañero que tendré en poco tiempo. Estoy feliz por Nino y todos los demás. La mayoría de los jugadores de Brasil me felicitaron. Pensé que no me conocían. Escuchar sus palabras y sacar cosas buenas del campo es una motivación”, indicó Pacheco en entrevista con el portal Globoesporte.

Fernando tendrá su primera experiencia a nivel de clubes en el exterior y será en la misma liga donde actúa alguien a quien manifiesta admirar, como Paolo Guerrero. “Creo que cuando hablamos de Brasil y miramos a un jugador peruano, hoy en día el que ha marcado mucho es Paolo (Guerrero). Es motivador para mí. Siempre lo veo y quiero ser tan grande como él y ser reconocido por los fanáticos brasileños”, señaló.

En Fluminense, será dirigido por Odair Hellmann, exentrenador de Guerrero en Internacional, y jugará junto a Paulo Henrique Ganso, la figura del ‘Tricolor’. “Cuando era más joven veía mucho a Santos y estaba Ganso. Y ahora tenerlo como compañero será algo especial. Será muy hermoso compartir con él y aprender de él. Me gusta cómo juega”, reveló Pacheco.

