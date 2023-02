Cristian Benavente: 'El cambio de DT en Antwerp fue un detonante para que yo regrese a Charleroi' | Fuente: Sporting CHarleroi

Está de vuelta. Este lunes se dio a conocer que Cristian Benavente volverá a vestir la camiseta de Sporting Charleroi, club belga donde militó entre el 2015 y 2019, y donde alcanzó su máximo nivel futbolístico hasta el momento.

Por su parte, el seleccionado nacional habló sobre la decisión de salir del Royal Antwerp, equipo al que llegó a inicios del 2020: "Estaba muy cómodo con el entrenador que me llevó. Tuve mis minutos en la liga local, pero sobre todo en Europa League, que fue donde más jugue", indicó en diálogo con Full Deporte de Depor.

Asimismo, agregó: "Si soy sincero, el cambio de DT, que fue de forma brusca, fue el detonante para que yo aceptara la propuesta de Charleroi", indicó el futbolista peruano-español.

En tanto al reciente rumor de que podría llegar al club América de México, donde también milita el peruano Pedro Aquino, sostuvo: "En este mercado de inviero siempre pueden salir varias opciones. Pero lo que yo buscaba principalmente era estar en un sitio cómodo sin muchos cambios".

"Para mí era muy importante no hacer un cambio muy brusco y cuando se presentó la opción de Charleroi diría que fue como perfecta. Amberes está muy cerca, conozco la liga, a los compañeros, al club y la verdad es que no lo he tenido que pensar", indicó.

