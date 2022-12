Christian Cueva fichó por Pachuca de México en febrero del 2020 | Fuente: EFE

Christian Cueva tomó la palabra frente a la situación que vuelve a atravesar a nivel de clubes. Desde México, se señalaba que el mediocampista peruano no estaba más en los planes de Pachuca, escuadra a la que se unió en febrero pasado y su vínculo era por el Clausura 2020, torneo que estaba estipulado a desarrollarse hasta los primeros días de junio.

“El contrato termina en unos días, pero estoy tranquilo, no sé qué pasará, todo es diferente en una pandemia. Si me voy, no es el fin del mundo. Volveré con fuerza", señaló ‘Aladino’ a través de un video en directo vía Instagram.

El volante de la Selección Peruana llegó a México luego de salir del Santos de Brasil, señalando que el club le debía cinco meses correspondiente a derechos de imagen. El 14 de febrero fue anunciado de manera oficial por Pachuca, aunque entrenaba con el equipo desde el inicio de ese mes.

Tras recibir una orden judicial preliminar de FIFA para poder ser inscrito en la Federación Mexicana, debutó ante Toluca por la Copa MX. Jugó dos compromisos más, de la Liga MX, completando con Tuzos tres juegos y 49 minutos en cancha.

“Ya acabé mi contrato, es complicado, son muchas cosas, espero que todo se resuelva rápido porque hoy en día cambió todo. La pandemia es horrible, cambio muchas cosas”, expresó.

En los últimos días ha sido relacionado a Boca Juniors de Argentina, aunque el presidente de la institución señaló no tenía alguna información al respecto. Por su parte, ‘Aladino’ prefirió el silencio al ser consultado por el elenco ‘xeneize’.

Te sugerimos leer