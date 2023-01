Carlos Zambrano tiene 45 partidos jugados con la Selección Peruana. | Fuente: AFP

Carlos Zambrano dejó pasar su sueño de jugar en el Liverpool. En una entrevista con el programa 'Al Ángulo', el defensor de la Selección Peruana reveló que le habría gustado militar en el elenco inglés o en el Sevilla. Incluso, afirmó que tuvo propuestas de parte de ambas escuadras.

"A mí me hubiese encantado jugar en Sevilla o Liverpool, era un sueño y tuve ofertas de los dos. Lo de España no se pudo dar porque Eintracht Frankfurt no quería y estaba en un buen momento. Lo de Inglaterra se dio en mi último año en Alemania, cuando estábamos peleando la baja. Estaba Jürgen Klopp y se le lesionaron todos los centrales", dijo.

Además, Carlos Zambrano explicó la razón por la cual rechazó la oferta del Liverpool: le había prometido a su técnico en Eintracht Frankfurt que se iba a mantener en el equipo, que se encontraba peleando por no descender de la Bundesliga.

"Una semana antes de saber esto le dije al entrenador que me iba a quedar hasta el final porque estábamos peleando la baja. Sin embargo, poco después llegó la oferta del Liverpool y ellos querían que firme ya. Esa noche ni podía dormir, mis compañeros me dijeron que me vaya. No obstante, me quedé y salvé la categoría, aunque dejé pasar esa oportunidad", sentenció.

