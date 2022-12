André Carrillo fichó recientemente por cuatro años con el Al Hilal de Arabia Saudita. | Fuente: Prensa Al Hilal

André Carrillo confía en seguir siendo convocado a la Selección Peruana. En diálogo con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias, la 'Culebra' no dudó que haberse quedado en el Al Hilal le quite chances de seguir siendo tomado en cuenta por Ricardo Gareca. Además, aseguró que la liga árabe es un certamen competitivo pese a que no es visto por mucha gente.

"No creo que haberme quedado en Arabia me reste chances de ser convocado a la Selección Peruana. Trabajo bien y terminé la Copa América jugando. Me siento bien físicamente y estoy en un torneo competitivo. Es diferente que nadie vea la liga árabe a que no sea competitivo. Hay jugadores europeos que están acá", dijo.

Por otro lado, André Carrillo explicó su decisión de haber continuado en el Al Hilal. El mediocampista de la Selección Peruana dio a conocer que tuvo ofertas de otros clubes, pero en todo momento su intención fue quedarse en la institución árabe por la comodidad que tenía tanto él como su familia.

"La gente capaz no sigue la liga árabe, pero puedo decir que estoy feliz aquí en Al Hilal. Tuve otras opciones pero mi intención siempre fue quedarme acá, mi familia está contenta y vivo super bien. Tengo la continuidad que yo quiero, soy respetado en el club y la hinchada me quiere. Todo el mundo habla de la parte económica, pero en este caso eso no fue lo más importante", sentenció.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Escucha la entrevista completa de André Carrillo en 'Fútbol Como Cancha'. | Fuente: RPP

