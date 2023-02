Raúl Ruidíaz recibió un 'frío' regalo de cumpleaños | Fuente: Miguel Ibarra

Raúl Ruidíaz sopló 30 velitas el último sábado y lo "celebró" con sus compañeros del Seattle Sounders, quienes le prepararon una "sorpresita" durante el entrenamiento del equipo.

Esta vez no hubo torta en la cara, huevos o harina. No. Al finalizar las prácticas, el delantero peruano recibió una sorpresa de cumpleaños. Él se encontraba descansando en una banca y conversando con sus compañeros, pero no contó que Miguel Ibarra y Yeimar Gómez lo bañaron con agua helada. Así como lo lee. Luego comenzaron a cantarle el clásico Happy Birthday.

Miguel Ibarra fue el encargado de compartir el video en sus redes sociales y Raúl Ruidíaz aseguró que le dará su vuelto. "Me la vas a pagar, barman", respondió en su cuenta de Instagram.

Seattle Sounders, actuales campeones de la MLS Cup, han ido de menos a más y con la conexión latina de Nicolás Lodeiro y el peruano Raúl Ruidíaz vuelven a ser un equipo ganador, como lo fueron cuando el año pasado. El equipo de la 'Pulga' se enfrentará en los octavos de final a LAFC.

El duelo entre Seattle Sounders vs. LAFC se jugará este lunes 27 de julio.

