El jugador Yustin Arboleda del Olimpia de Honduras durante un partido contra Seattle Sounders. | Fuente: EFE

Olimpia de Honduras logró clasificar a cuartos de final de la Concachampions tras vencer por penales (4-2) a Seattle Sounders de Estados Unidos, club de Raúl Ruidíaz.

Ambos equipos se enfrentaron este jueves en el estadio CenturyLink Field y empataron 2 a 2. Sin embargo, en la tanda de penales no le fue bien al equipo del jugador de la Selección Peruana.

Este duelo correspondía a la vuelta de los octavos de final del torneo.

Sounders FC vs. Olimpia: alineaciones

Sounders FC: Frei; Leerdam, O'Neill, Arreaga, Nouhou; Delem, C. Roldan, Morri, Joao Paulo, Jones; Ruidìaz.

Olimpia: E. Menjivar; Nùñez, Leveròn, Mejía, Oliva, Pineda, Garrido, Flores, Pinto, Bengtson, Arboleda.

Aunque los Sounders FC sacaron un valioso empate a 2-2 en el partido de ida disputado en el Estadio Tiburcio Carias de Tegucigalpa, el equipo de la MLS no quiere protagonizar ningún tipo de sorpresa y su entrenador Brian Schmetzer ha trabajado duro con el grupo en busca de hacer el partido que les asegure la victoria y el pase a los cuartos de final.Además Schmetzer tiene también la buena noticia de la mejoría que ha registrado el delantero uruguayo Nicolás Lodeiro, quien no pudo jugar en el primer partido por problemas de tendinitis, que ya ha superado.Schmetzer piensa que su equipo, a pesar del empate conseguido de visitante, su meta no es otra que marcar los goles que les aseguren la victoria y el pase a los cuartos de final y escapar de cualquier resultado sorpresa que lo deje fuera de los cuartos de final.Si Lodeiro vuelve a la alineación titular de los Sounders FC, los actuales campeones de la MLS incrementan sus posibilidades de triunfo, dado que su presencia es un plus para la gran pareja que hace con el delantero peruano Raúl Ruidíaz.

Así llega Olimpía

El entrenador de los "Leones", el argentino Pedro Troglio es consciente que la misión no será fácil y más con las baja que presenta el equipo, hasta siete, con relación al partido de ida.Los blancos estarán en el Century Link Field de Seattle sin el paraguayo José Cañete, Jonathan Paz, Mayron Flores, Ever Alvarado, Harold Fonseca, Jorge Álvarez y Michael Chirinos.Problemas de visado impedirá a Paz, Flores y Cañete viajar con el equipo, Alvarado y Fonseca sufren lesiones graves, mientras que Chirinos y Álvarez se encuentran en proceso de recuperación.

