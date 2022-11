Santiago Ormeño milita actualmente en el Puebla FC de México. | Fuente: Puebla FC

Santiago Ormeño viene teniendo un buen desempeño en la Liga MX. El delantero que nació en México, pero que también es elegible por Perú, fue consultado a que Selección le gustaría representar en un futuro cercano. Sin embargo, “Orme” manifestó que todavía no tiene una decisión tomada.

"Es un sueño jugar por la selección, ya sea de México, que es donde nací; o ya sea la de Perú, que es el país donde están mis raíces y mi sangre. Ya tomaré la decisión si es que me llaman los dos países. Aún no ha pasado nada", indicó en Ovación.

"No he hablado con nadie de la selección peruana ni mexicana. Todos son rumores. Hace unos meses no vivía el momento que vivo ahora. Que me comparen con él (Paolo Guerrero) me parece espectacular. Es un jugador extraordinario al que admiro mucho”, agregó.

El exatacante de Real Garcilaso también llenó de elogios a su actual entrenador Juan Máximo Reynoso.

"El profesor me ha brindado confianza. Tengo varios años trabajando con él y pulió los detalles que tenía para ser lo que soy. Me dio la oportunidad y creo que lo estoy aprovechando. Quiero hacer la mayor cantidad de goles posibles para que vengan cosas positivas"

El delantero de 26 años es nieto del ex futbolista peruano Walter Ormeño y cuenta con la nacionalidad, por lo que es elegible para la Selección Peruana. En la Liga 1, defendió la camiseta de Real Garcilaso en el 2019.

Te sugerimos leer