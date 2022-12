Santiago Ormeño: 'Mi mayor sueño es jugar un Mundial' | Fuente: Liga MX

Uno de los nombres que generó más expectativa en la convocatoria de Ricardo Gareca fue Santiago Ormeño, actual delantero peruano-mexicano de Puebla de la Liga MX y que no fue considerado por el 'Tigre' para la fecha doble de Eliminatorias.

Por su parte, el futbolista de 30 años habló de su paso por el fútbol peruano con Cusco FC: "Tardé dos semanas en adaptarme, me empezó a poner el 'profe' Juan (Reynoso) pero a las dos, tres semanas se vino para acá. Por la manera en que salió del club, los dueños tomaron a mal su salida y me tocó a mí pagar los platos rotos. Le conté al 'profe' lo que estaba pasando y me dijo que 'mejor vente para acá'", indicó en diálogo con el canal oficial de Puebla.

Sobre la liga peruana, agregó: "En cuanto a talento el fútbol peruano es parecido al mexicano pero la gran diferencia es el ritmo, acá es más dinámico y más físico, allá es solo técnico".

Asimismo, se refirió a las chances que tiene su club en las semifinales de la Liga MX: "Vamos a hacer todo lo posible por revertir lo del partido pasado. Tenía mucha frustración tras el partido porque no merecíamos perder 3-0, tuvimos opciones demasiado claras y por eso me siento tranquilo y pienso que podemos revertir esto con el apoyo de la gente".

Por último, reveló sus expectativas personales: "Tengo varios objetivos pero creo que mi mayor sueño es jugar un Mundial, también ser campeón con 'la franja'".

