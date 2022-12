Miguel Trauco jugó los 90 minutos del partido entre Saint Ettiene y Brest. | Fuente: Saint Ettiene - Twitter

Saint Etienne se enfrentó ante Brest por la fecha 2 de la Ligue 1 de Francia. Los 'Verdes' empataron 1-1 en el Estadio Geoffroy Guichard, con Miguel Trauco jugando los 90 minutos del partido.

El primer gol del partido lo marcó Julien Faussurier a los 45+1 minutos del primer tiempo. El jugador del Brest aprovechó un error de Trauco y dejó el balón en las redes del Saint Ettiene.

El empate lo puso Denis Bouanga a los 88 minutos del encuentro. El gabonés remató con la derecha desde el centro del área y marcó el tanto que le valió la igualdad a los 'Verdes'.

Saint Ettiene volverá a las canchas este miércoles 28 de agosto para enfrentar al Lille. El club de Miguel Trauco disputará el partido por la tercera fecha de la Ligue 1 a las 12:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Pierre-Mauroy.

Saint Etienne vs. Brest: alineaciones confirmadas:

Saint Etienne: Stéphane Ruffier; Mathieu Debuchy, Harold Moukoudi, Loïc Perrin, Miguel Trauco; Jean-Eudes Aholou, Yann M'Vila, Romain Hamouma, Ryad Boudebouz, Denis Bouanga; Wahbi Khazri.

Brest: Gautier Larsonneur; Julien Faussurier, Dénys Bain, Jean-Charles Castelletto, Romain Perraud; Yoann Court, Ibrahima Diallo, Haris Belkebla, Samuel Grandsir; Mathias Autret, Gaëtan Charbonnier.

Saint Etienne vs Brest: MINUTO A MINUTO

Saint Etienne vs. Brest | Fuente: Instagram Miguel Trauco

LA PREVA

Saint Etienne vs. Brest se enfrentan por la fecha 2 de la Ligue 1. |EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | El duelo se jugará en el estadio Geoffroy Guichard, a partir de las 8:00 de la mañana (hora peruana). Miguel Trauco jugará su segundo encuentro y lo podrás seguir minuto a minuto en la web de RPP.pe

Tras su debut auspicioso en la Ligue 1 ante el ante el Dijon (2-1), el técnico del Saint Etienne volvió a considerar al peruano en la lista de convocados para la segunda jornada de la Liga de Francia.

Miguel Trauco se ha adaptado al toque. "Me siento cómodo gracias a la confianza de todos mis compañeros y del entrenador Ghislain Printant. Ellos me abrieron los brazos y eso es importante. Desde el primer día el entrenador me dijo que sería titular. Es un sentimiento positivo que da tranquilidad en el trabajo", confesó a Fox Sports Radio Perú.

En tanto, el técnico Ghislain Printant comentó sobre el peruano. "El balón es idéntico y el terreno de juego de las mismas dimensiones en Perú que aquí", resumió el DT el viernes en conferencia de prensa, "pero ya hemos podido ver su capacidad de adaptación".

El domingo ante el Brest en su nueva casa, el estadio Geoffroy-Guichard, tendrá una nueva ocasión para seguir creciendo.

Saint Etienne vs Brest: alineaciones probables

Saint Etienne: Ruffier; Moukoudi, Perrin, Miguel Trauco; Aholou, M'Vila, Hamouma, Boudebouz, Bouanga, Khazri.

DT: Ghislain Printant

Larsonneur; Faussurier, Castalletto, Bain, Perraud; Belkebla, Diallo, Grandsir, Court; Charbonnier y Autret.

DT: Olivier Dall'Oglio

Te sugerimos leer