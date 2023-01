Roberto Siucho está a préstamo en Kunshan FC. | Fuente: @Roberto_Siucho

En febrero de este año, Roberto Siucho se nacionalizó chino. Para ello, tuvo que renunciar a la nacionalidad peruana y cambiar su nombre. El elegido fue Xiao Tao Tao. La intención de volver a los orígenes de su abuelo no era únicamente para tener una oportunidad en clubes extranjeros, sino también para ser opción para la Selección de China.

Ahora, un año y medio después de dejar Universitario de Deportes para probar suerte en Asia, otra noticia importante lo tiene como protagonista: la Asociación China de Fútbol (CFA) solicitó a la FIFA el cambio de asociación del excrema.

Según informó Titan Sports, uno de los diarios más importantes de China, la CFA presentó la autorización del One Time Switch para tenerlo como jugador elegible. Ello, debido a que Siucho pasó por la Sub 17 en 2013 (Sudamericano en Argentina) y Sub 20 de Perú en 2015 (Sudamericano en Uruguay) y en 2017 (Sudamericano en Ecuador).

La agencia SINA agregó que el Departamento de Estado de Jugador de la FIFA admitió el pedido, pero aún falta la aprobación del mismo. El caso del volante nacido en Perú no es el único. Además, la CFA quiere a Tyias Browning (jugó en tres selecciones menores de Inglaterra) y John Hou Sæter (estuvo en tres selecciones menores de Noruega).

Actualmente, Roberto Siucho juega en Kunshan FC, equipo de la China League One (Segunda División de China). Antes, pasó por Shanghai Shenxin. En 2019, fue vendido por un millón de dólares al Guangzhou Evergrande de la Superliga China.

Te sugerimos leer