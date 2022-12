Roberto Mosquera vienen de renunciar a la dirección técnica de Royal Pari. | Fuente: Late

Roberto Mosquera sonaba como opción para dirigir a la Selección de Bolivia tras su renuncia al Royal Pari. Sin embargo, en diálogo con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias, Marco Rodríguez, vicepresidente de la FBF (Federación Boliviana de Fútbol), negó que el peruano sea una opción para la dirección técnica del combinado altiplánico después de la salida de Eduardo Villegas.

"En carpeta tenemos 3 opciones que conozco oficialmente: Hernán Crespo, José Antonio Camacho y no recuerdo el otro nombre. Roberto Mosquera no está en carpeta y tampoco ha estado en nuestros planes. Sin embargo, recién estamos trabajando en esto y el tema está totalmente abierto. Los que se han presentado no necesariamente tienen la intención de dirigir a la Selección de Bolivia. Pueden haber otras opciones", dijo.

Además, Rodríguez describió el perfil de técnico que los dirigentes de la FBF están buscando para la Selección de Bolivia. Luego, al volver a ser consultado por Roberto Mosquera, manifestó que no lo ve como el entrenador ideal para asumir ese cargo y negó que se lo hayan ofrecido previo a la llegada de Eduardo Villegas en enero del presente año.

"Queremos un profesional idóneo que tenga la capacidad de dirigir a una selección de manera diferente y moderna. Sobre esa base, queremos un proyecto a largo plazo. Roberto Mosquera puede tener las cualidades para dirigir a la Selección de Bolivia, pero personalmente creo que no es el técnico para el equipo. Por otro lado, nunca le hemos ofrecido entrenar al seleccionado", sentenció.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Escucha la entrevista completa de Marco Rodríguez con RPP. | Fuente: RPP

