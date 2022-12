Roberto Mosquera estuvo cerca de dirigir a la Selección de Bolivia | Fuente: AFP

Roberto Mosquera reveló que tuvo la gran propuesta de dirigir a la Selección de Bolivia para la Copa América Brasil 2019. En ese momento, el entrenador nacional estaba al mando del Royal Pari, que competía el torneo nacional.

"Estuve muy cerca, en enero me ofrecieron la selección para la Copa América, pero yo ya había firmado dos años con Royal", declaró Roberto Mosquera para Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Incluso, Mosquera dijo que el presidente de la Seleción de Bolivia, César Salinas, se acerco a él para agilizar la propuesta. "El presidente salinas (de la Selección de Bolivia) me dijo que podía conversar con el presidente de Royal, entonces yo dije que no me parecía. Mi palabra vale más de lo que firmo", aclaró.

Roberto Mosquera precisó que tomó esa decisión por el compromiso y la responsabilidad que tiene como profesional. "Claro, también me vi condenado, tengo tantos años derepente es la útlima posibilidad que tengo de dirigir a una selección. Podría haberla peleado, pero yo no estoy para eso, soy un tipo serio y responsable", finalizó.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Roberto Mosquera reveló que estuvo cerca de dirigir la Selección de Bolivia | Fuente: efe

Te sugerimos leer