Real Madrid se mantiene firme en su persecución del liderato, y mete presión a Atlético y Barcelona después de cerrar su gran semana venciendo 3-1 a Celta de Vigo, con un efectivo Karim Benzema en el primer tiempo.

No afloja el equipo madridista en su empeño de revalidar el título de LaLiga. Dos goles de Benzema, el primero con un gran remate y el segundo después de una pérdida de Renato Tapia al borde del área ante la presión de Kroos, dieron ventaja a los de Zinedine Zidane, aunque los celestes llegaron con vida al descanso gracias a un gol de Santi Mina en el minuto 43.

Creció el Celta de Vigo en el complemento, con Denis Suárez mucho más participativo en la faceta ofensiva y Renato Tapia, pese a seguir con molestias, destacando en la recuperación. El Real Madrid esperó replegado en su campo, buscando el tercero al contraataque. Y lo tuvo en dos rápidos contragolpes, el primer lanzado por Kroos, el segundo por Vinicius, que él mismo finalizó.

Antes de que el atacante brasileño rozara el gol de la tranquilidad, Thibaut Courtois se lució en el minuto 61 con una espectacular parada abajo ante el potente disparo de Iago Aspas.

A falta de ocho minutos, después una discutida falta de Luka Modric sobre Tapia al borde del área blanca, Aspas rozó el empate con un tiro libre que desvió a córner Casemiro.

No fue la última para los de Coudet, que saltó en el banquillo con un remate de Ferreyra que sacó abajo Varane, antes de que el Real Madrid matase el cotejo en el área gallega con el gol de Marco Asensio tras asistencia de Benzema.

ASÍ JUGARON:

Celta de Vigo: Iván Villar; Hugo Mallo, Néstor Araujo, Jeison Murillo, Aarón Martín; Renato Tapia; Brais Méndez, Denis Suárez, Nolito; Iago Aspas, Santi Mina. Real Madrid: Thibaut Courtois; Lucas Vázquez, Raphael Varane, Nacho Fernández, Ferland Mendy; Casemiro, Toni Kroos, Federico Valverde, Luka Modric; Vinicius Junior, Karim Benzema.

PREVIA

Real Madrid, único superviviente del fútbol español en la Champions League, tratará de alargar su buen momento con un triunfo que le permita meter más presión al líder Atlético de Madrid y al Barcelona, midiendo su resaca europea ante un Celta de Vigo que se juega sus opciones de seguir peleando por una plaza europea.El equipo de Zinedine Zidane abre el fuego entre los candidatos al título en la vigésimo octava jornada de LaLiga Santander, con una salida peligrosa pero, a su vez, la oportunidad de ampliar presión al momento irregular del líder y la visita del Barcelona a la Real Sociedad.El triunfo y el desgaste realizado ante el Atalanta en la Champions League, se ponen a examen en Balaídos, tras uno de esos partidos en los que pones todo en juego y el peligro de resaca aparece días después, ante un rival descansado como el Celta frente al que Zidane debe decidir si mantiene la nueva fórmula de tres centrales, repetida en sus dos últimos compromisos pero condicionada por la baja de última hora de Sergio Ramos, o regresa a su clásico 1-4-3-3 con tridente ofensivo.En función de esa decisión cambiarán los nombres de los titulares, entre los que regresa el brasileño Casemiro tras no poder jugar en Champions por sanción. Seguirá sin poder contar el técnico madridista con los lesionados Dani Carvajal, Álvaro Odriozola, Eden Hazard y Mariano Díaz, pero las bajas no han afectado a la buena línea madridista en un momento clave del curso. No pierde desde el 30 de enero, nueve partidos consecutivos, siete de ellos en Liga, competición en la que firmó dos empates ante Real Sociedad y Atlético de Madrid en esa racha.Por el Celta, el argentino Eduardo Coudet recupera su once de gala para medirse a un Real Madrid que se ha acostumbrado a ganar en Balaídos, donde no pierde desde el año 2014 con Luis Enrique Martínez como técnico celeste, además de encadenar cinco victorias y un empate en sus últimas seis visitas.La batalla en el centro del campo entre el peruano Renato Tapia, una de las sensaciones de LaLiga, y el brasileño Casemiro será una de las claves del choque. Ambos son figuras imprescindibles en sus equipos, a los que aportan equilibrio y un notable ejercicio físico, fundamental en las coberturas a sus compañeros.

Real Madrid vs. Celta: probables alineaciones

Celta: Iván Villar; Hugo Mallo, Araujo, Murillo, Aarón Martín; Tapia; Brais Méndez, Denis Suárez, Nolito; Aspas y Santi Mina.Real Madrid: Courtois; Nacho, Sergio Ramos, Varane; Lucas Vázquez, Casemiro, Kroos, Modric, Mendy; Vinicius y Benzema.

