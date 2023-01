Your browser doesn’t support HTML5 audio Raúl Ruidíaz sobre la MLS: "No sé si fue acertado traer el campeonato a Disney" | Fuente: AFP

Esta semana se dio el reinicio de la Major League Soccer en Estados Unidos y tiene como nuevo formato jugar todos los partidos en Disney (Orlando), teniendo a los futbolistas concentrados en hoteles hasta el final del torneo a fin de prevenir contagios de coronavirus.

Al respecto, Raúl Ruidíaz, delantero de Seattle Sounders, opinó respecto a elegir Orlando como única sede y a la organización del campeonato respecto a los grupos en que se dividen los partidos.

"Entiendo que en la MLS han querido hacer un buen campeonato y darnos actividad. Pero hay cosas que no siento que están bien. Hay grupos de equipos que tienen todos sus partidos en la noche y ninguno en la mañana, cuando hace mucho más calor. Considero que hay desventajas", sostuvo Ruidíaz para Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

"Solo estamos en el hotel todo el tiempo, estamos en Disney pero no es que hemos venido de vacaciones, estamos siempre concentrados. No sé qué tan acertado haya sido venir a jugar aquí, el calor es muy fuerte, llegamos en la mañana a 33 o 34 grados. Hay cosas que no comparto", precisó el ex Universitaro de Deportes.

Por otra parte, también fue crítico con el arbitraje en el campeonato estadounidense: "Es muy malo, encima hay VAR pero ni con eso", agregó el actual campeón de la Major League Soccer, quien disputará su segundo partido tras el reinicio del campeonato ante Chicago Fire este martes a las 8:00 am (hora peruana).

