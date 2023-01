El penal que falló Raúl Ruidíaz en primera jornada de la MLS. | Fuente: FS1

No pudo ser. Raúl Ruidíaz fue titular este viernes en el partido entre Seattle Sounders vs. Minnesota United por la fecha 1 de la Conferencia Oeste de la MLS 2021 y el delantero nacional no estuvo fino.

Sucede que Raúl Ruidíaz falló un penal en el primer tiempo para poner por delante al Seattle Sounders, en condición de local, frente al Minnesota United.

El atacante del Seattle Sounders, quien lleva la '9' en la espalda, le pegó con la diestra, a media altura, al lado derecho de la portería. Sin embargo, en un gran intervención, Dayne St Clair, portero del Minnesota, adivinó la dirección del remate y consiguió atajarlo.

Este fue el tiro que Raúl Ruidíaz erró con el Seattle Sounders. | Fuente: FS1

Se sacó la espina

El entretiempo llegó con un marcador sin goles. Sin embargo, a los cuatro minutos del segundo tiempo, el equipo del peruano se puso en ventaja gracias a una anotación de Joao Paulo. Luego, a los 70' y 73', respectivamente, Raúl Ruidíaz se reinvindicó marcando un doblete que significó la goleada en el Lumen Field de Washington.

Finalmente, el Seattle Sounders venció por 4-0 al Minnesota United en la primera jornada de la Conferencia Oeste de la MLS. Con este resultado, el equipo del ex Universitario de Deportes se ubica líder por diferencia de goles, empatando en el primer lugar con el Houston Dynamo, equipo que venció por 2-1 al San José Earthquakes.

El próximo encuentro de la 'Pulga' será el día sábado 24 de abril, a las 5:00 pm. (hora peruana), ante Los Angeles FC, cuyo primer partido del torneo lo disputará este domingo 18 de abril ante Austin FC.

