Percy Prado debutó en el primer equipo de Nantes en la temporada 2019-20. | Fuente: AFP

Percy Prado consiguió debutar en esta temporada con el primer equipo del Nantes de la Ligue 1, club al que llegó a los seis años. En los cuatro cotejos donde le tocó participar, el juego que más resaltó fue ante París Saint Germain, el primero donde arrancó como titular y tuvo que enfrentarse a Kylian Mbappé.

“Mis primos estaban viendo el partido en vivo en Perú. Recibí mensajes de toda mi familia que vive allí. Conocen muy bien a Mbappé, especialmente porque él fue quien anotó contra Perú en la Copa del Mundo en 2018. Después del partido, tuve que acostarme a las 3 o 4 de la mañana. Fue muy emotivo”, contó Prado en entrevista con el diario 20 Minutes.

“No tuve tiempo de conversar con Mbappé en el campo. Cuando lo enfrentaste una vez, entiendes mejor por qué todos los defensores están tan en problemas contra él”, agregó el defensor respecto a su duelo contra la estrella del PSG.

Percy Prado, nacido en Huaral, contó como fue su llegada a Francia tras dejar muy temprano el Perú. “Tenía cuatro años cuando mis padres salieron de Lima, la capital, para unirse a Nantes. Mi hermana mayor tenía diez años, mi hermana menor, un año. Fue una elección de vida de su parte. Llegaron a tener mejores condiciones de vida. Si alguien quiere triunfar en Francia, tiene todos los medios para llegar allí. En Perú, si quieres tener éxito, necesitas dinero. Por ejemplo, para estudiar. Siempre he tenido algo de comer en la mesa, pero si mi padre eligió venir a Francia, fue difícil para él y para mi madre. Aunque era muy joven, mantengo la imagen de las celebraciones familiares en Lima”, explicó.

Pese al largo tiempo en el club, donde coincide con Cristian Benavente, Prado no tiene segura su continuidad dado que finaliza su contrato en junio próximo. “No me preocupo demasiado, me mantengo concentrado en mi final de temporada antes de pensar en otra cosa. Quiero crecer, si no se hace aquí, iremos a otro lado. No estoy cerrando una puerta, pero si alguien hace una propuesta, la estudiaré”, manifestó.

