Paolo Guerrero delantero peruano del Inter de Porto Alegre. | Fuente: Twitter

El delantero peruano del Inter de Porto Alegre, Paolo Guerrero, fue expulsado a los 44 minutos del partido ante Flamengo por la fecha 21 del Brasileirao. El ‘Depredador’ recibió la tarjeta roja por su airado reclamo al árbitro tras sufrir un corte en la ceja.

Luego del partido, Globo Esporte publicó parte del acta arbitral, divulgada en la página de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). En la publicación se detalla el por qué de la expulsión de Guerrero, que ofendió verbalmente al cuarto árbitro.

"Expulsado por ofender al cuarto árbitro, Grazianni Maciel Rocha, con su dedo medio y diciendo las siguientes palabras: "Fuck you, fuck you, fuck you (jódete, jódete, jódete)". Tras esto, se dirige hacia mí, golpeando el aire, pateando el piso y pronunciando las siguientes palabras: "Fuck you, fuck you, fuck you", necesitando que sus compañeros de equipo lo sujeten para dejar el campo de juego", dice el texto respecto a Guerrero.

Finalmente, Internacional cayó 3-1 ante Flamengo en el Estadio Maracaná. El 'Colorado' acabó con nueve jugadores, luego de la expulsiones de Guerrero y Bruno (18').

Así fue la expulsión de Paolo Guerrero. | Fuente: GloboEsporte

Te sugerimos leer