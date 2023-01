Jorge Jesus habló de Paolo Guerrero. | Fuente: Twitter

La polémica expulsión del peruano Paolo Guerrero ante Flamengo no pasó desapercibida por el técnico del cuadro ‘mengao’, Jorge 'El niño' Jesus, que criticó duramente al delantero de 35 años del Inter de Porto Alegre.

“El equilibrio mental es muy importante. Tenemos que ser muy fuertes emocionales. Cuando las cosas van bien, es fácil. Difícil es cuando las cosas no están bien. Guerrero me gusta mucho, pero no puede hacer lo que hizo hoy. Lo hizo más fácil y sacó a su equipo del juego”, señaló el técnico portugués.

“También hervimos agua, tratamos de calmar a nuestros jugadores. Hay situaciones que podríamos haber evitado, pero hicimos lo que deberíamos hacer”, agregó.

Guerrero reclamó de mala manera al tener un corte en la ceja derecha, lo cual provocó su inmediata expulsión. El ‘Depredador’ arremetió contra al arbitraje con gestos obscenos e insultos, que le costarían una dura sanción por parte de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

El vicepresidente del Inter, Roberto Melo, dio a conocer que Guerrero hizo un mea culpa y se disculpó con sus compañeros por su mal comportamiento en el choque que de disputó en el Estadio Maracaná.

Paolo Guerrero delantero peruano del Inter de Porto Alegre. | Fuente: Globo Esporte

