Paolo Guerrero podría jugar en Boca. | Fuente: AFP

Nolberto Solano fue uno de los mejores futbolistas peruanos que pasó en Boca Juniors. Por ello, el actual asistente técnico de la Selección Peruana no dudó en opinar sobre el posible fichaje de Paolo Guerrero, quien está en la mira de los tres candidatos en las elecciones presidenciales del club xeneize.

“Yo creo que Paolo es para Boca. Es un crack, es uno de los pocos nueves que sobreviven en este fútbol moderno. Es el típico nueve que te mata la pelota y sabe jugar de espaldas. Yo creo que para Boca es un jugador de nivel internacional”, dijo Solano en diálogo con el medio argentino La Figura de la Cancha.

El también técnico de la Sub 23 de la Selección Peruana, sostuvo: “Lo único que lo puede poner en duda es la edad porque ya no es un chico y no es el mismo que el de hace cinco años. Sin duda es un crack. Yo tuve la oportunidad de hablar con Paolo y le dije que tiene que ir a jugar a Boca, pero veremos qué pasa y que decide”.

"Hay que rodearlo bien si llega a Boca porque si no a todo buen jugador se le complica", culminó.

Guerrero tiene contrato con el Inter de Porto Alegre hasta el 31 de agosto del 2021; sin embargo, la prensa argentina asegura que el club brasileño podría traspasar al '9' peruano en caso llegue una buena oferta por parte de Boca Juniors.

Te sugerimos leer