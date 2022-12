Paolo Guerrero debutó con el Internacional en el mes de abril. | Fuente: Prensa Inter

Paolo Guerrero ha sido motivo de noticia los últimos días en la prensa argentina al ser vinculado con Boca Juniors pensando en la próxima temporada. Incluso, medio de ese país han informado que Nicolás Burdisso, director deportivo del cuadro 'xeneize', viajará a Brasil para conversar con gente de Internacional sobre la situación del peruano.

Sin embargo, Rodrigo Caetano, director deportivo de Internacional, señaló que en ningún momento Paolo Guerrero ha expresado una intención de cambiar de aires. Lo que puedo decir es que tiene un contrato hasta 2021 y estaba dispuesto a cumplirlo cuando llegó, ya que lo abrazamos en un momento difícil. Además, creo que está contento y nunca ha mostrado un deseo de irse", dijo en declaraciones recogidas por el portal 'Revista Colorada'.

No obstante, manifestó que no le sorprendería que hayan otros clubes además de Boca Juniors interesados en él y se mostró confiado en retenerlo por unos años más. "Paolo Guerrero es un jugador reconocido a nivel internacional y no creo que Boca Juniors sea el único club interesado en él. Ningún club vino a nosotros y esperamos que cumpla su contrato. Incluso, tal vez se quedaría por más tiempo", añadió.

De momento, se desconoce si Paolo Guerrero continuará en el Internacional del próximo año ante esta propuesta de Boca Juniors. Sin embargo, tal como lo mencionó Caetano, su vínculo con la entidad brasileña dura por dos temporadas más.

