Paolo Guerrero llegó a la final de la Copa de Brasil con Internacional. | Fuente: EFE

Este sábado sonaron las alarmas en los hinchas del Internacional de Porto Alegre en relación a Paolo Guerrero. Y es que el periodista brasilero Vagner Martins sostuvo por medio de Twitter que el empresario del delantero, Vinicius Prates, pidió la rescisión del contrato con el club.

Pese a lo mencionado, desde Internacional niegan tajantemente que el representante de Paolo Guerrero se haya acercado al elenco 'Colorado'. Así lo indican en conversación con Goal Brasil.

"Vinicius Prates miente. En ningún momento buscó a la dirección del Internacional para hablar de la rescisión del contrato de Paolo Guerrero. No me habló, tampoco el director ejecutivo ni al vicepresidente. El club no ha recibido absolutamente nada sobre la solicitud", sostuvo el presidente Alessandro Barcellos.

¿Saldrá Paolo Guerrero del Internacional de Porto Alegre?

El contrato de Guerrero en Internacional va hasta finales de 2021. | Fuente: AFP

Asimismo, indicó que en los últimos días conversó con el atacante y este último en ningún momento le comentó a que quiera irse.

"En ningún momento me habló para rescindir. Siempre mantuvo el mismo comportamiento y no deslizó nada", fue lo que añadió.

Hay que tener en cuenta que Paolo Guerrero presenta actualmente una tendinitis en la rodilla derecha que lo ha alejado de los últimos encuentros del Inter.

El internacional con la Selección Peruana hace trabajos de gimnasio y sesiones con fisioterapeutas. De momento, no hay fecha confirmada de retorno a los terrenos de juego.

